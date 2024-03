Samara Felippo rebate nota de repúdio de Leandrinho: ‘Estou nessa luta há dez anos’

Samara Felippo abriu o jogo mais uma vez nas redes sociais nesta sexta-feira (22), em resposta à nota de repúdio do ex-marido Leandrinho, antigo jogador da Seleção Brasileira de Basquete. No perfil do Instagram, a atriz ressaltou “algumas provas” sobre o golpe sofrido por ela em uma compra de imóvel, denunciado na última terça-feira (19). "Sem nota!!! É com a cara mesmo!!!", escreveu na legenda da publicação.

"Começando com algumas provas sobre todo absurdo que acontece comigo há 10 anos!!! Sobre o absurdo que foi a ”Nota de Repúdio”!! E o absurdo que é essa violência patrimonial que começamos a tomar coragem de falar!!! Só quero que isso acabe!! Obrigada a todos! Sigamos fortes mulheres", iniciou na gravação.

Em seguida, Samara rebate o comunicado do ex-marido: “Tem que ficar bem claro que há 10 anos venho buscando cumprimento de um acordo. Não esperei 10 anos pra entrar na justiça só agora. Não tô me divertindo, tem sido dias muito difíceis para mim e para as meninas e eu não preciso disso pra ganhar seguidor ou engajamento".

Samara também enfatiza que o processo não tramita em segredo de justiça, e que é público. Por isso, pode ser consultado pelo próprio Leandro ou qualquer outra pessoa que tenha acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro", completa.

“Eu jamais tive conhecimento do registro da casa no nome do irmão dele, pelo menos até a separação. Aliás, é no mínimo estranho que o primeiro imóvel, que serviria de lar para a minha família e foi adquirido com recursos nossos do então casal, fosse registrado no nome do irmão dele”, acrescentou ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)