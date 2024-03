Susana Werner e Julio César se reconciliam e fazem nova lua de mel em Madri

Uma foto publicada por Susana Werner em seu Instagram mexeu com seus seguidores. Tratou-se de um registro ao lado do ex-marido Julio César. A publicação foi realizada na última quinta-feira, 21. Na legenda, a loira se declarou ao ex-goleiro que, por mais de 20 anos, foi seu marido: "Com o amor da minha vida desde 2001".

Ao compartilhar a foto dos dois novinhos, Susana logo foi questionada por internautas sobre sua separação, bastante conturbada, no fim de 2023. Muitos acreditavam que os dois tinham voltado. Quem apostou em uma reconciliação acertou. Desde o último fim de semana, eles estão juntos em Madri, na Espanha, vivenciando uma nova lua de mel.

Segundo informações do site EXTRA, Susana Werner já vinha tentando a retomada de seu casamento. O movimento começou durante o carnaval. Julio Cesar passou a data no Brasil com a filha Giulia, enquanto a ex ficou em Portugal. Segundo pessoas próximas, Julio estava reticente para uma reconciliação, mas acabou cedendo.