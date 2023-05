Agenda e viagens de Julio Cesar teriam sido motivo de separação para Susana Werner

A separação de Susana Werner e Julio Cesar foi alvo de várias especulações na internet nos últimos dias, e provavelmente, uma das que durou menos tempo entre os famosos. Neste final de semana (21), a empresária anunciou no Instagram a separação do ex-goleiro e dois dias depois, reatou o casamento.

Entre os motivos para a decisão do rompimento e irritação de Susana está a agenda e as constantes viagens do marido, mesmo depois de sua aposentadoria no futebol em 2018. Julio Cesar já havia se comprometido em ter uma vida mais leve após deixar o Flamengo, mas, começou a empresariar atletas e viajar bastante a trabalho. Além disso, o ex-goleiro também atuava como comentarista de emissoras de TV.

Juntos há duas décadas, o casal havia feito acordos referentes à família e à carreira de Julio. “Ela largou tudo para bancar o sonho dele de jogar na Europa. Segurou a onda, criou os filhos, se tornou dona de casa. Não é fácil. Quando finalmente começa a dar os próprios passos novamente, ele não cumpre parte dele no trato”, revelou uma amiga do casal.

Atualmente, Susana é empresária e comanda salões de beleza e estética em Portugal, onde vive com o marido e os dois filhos, Giulia, de 17 anos, e Cauet Werner, de 20 anos.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)