Após anunciar fim do casamento, Susana Werner aparece nas redes sociais com doações aos seguidores

Susana Werner apareceu nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), para falar sobre a doação de roupas que vai fazer a seus seguidores. Ela justificou o usou do filtro e disse: "Bom dia, vou usar um filtrozinho hoje. Acordei agora com cara de morta com farofa". No último domingo, Susana e o ex-jogador Julio Cesar pegaram os fãs desprevenidos com o anúncio do fim do casamento.

Nesta segunda, ela iniciou o contato com os seguidores explicando de como vai funcionar a doação das peças de roupas de sua antiga butique, onde atualmente funciona um salão de beleza, em Lisboa.

As peças anunciadas fizeram sucesso entre os seguidores. Susana colocou em custo zero, em que o público precisará pagar apenas o frete. "É doação mesmo, gente. Quem preencher primeiro, leva", explicou.

No último domingo (21), Susana Werner fez uma publicação ao lado do ex-marido e dos filhos e na legenda anunciou o fim do casamento.

"É com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", disse Susana Werner.