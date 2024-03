Após término com atriz, Alice Braga começa namoro com produtora

Alice Braga é hoje a brasileira de maior sucesso no cinema em Hollywood, mas o coração da atriz continua batendo mais forte pelos brasileiros. Depois de terminar, no fim de 2023, o relacionamento de sete anos com a também atriz Bianca Comparato, ela começou um romance com a produtora Renata Brandão, nome de peso do audiovisual no Brasil.

Alice e Renata foram vistas juntas pela primeira vez em uma festa com vários profissionais de cinema, no primeiro fim de semana de dezembro, no Rio, durante a temporada de férias da atriz na cidade. De lá para cá, elas foram se conhecendo melhor e decidiram namorar. Na última segunda-feira, Alice repostou uma foto publicada no perfil da namorada no Instagram. As duas aparecem no maior chamego no registro durante visita a um museu.

Renata Brandão nasceu em Vitória, no Espírito Santo, mas fez sua carreira no Rio. Ela é CEO da Conspiração Filmes e Bacharel em Relações Internacionais e Comunicação Social na UCLA (Universidade da Califórnia), segundo consta em seu perfil na Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais.