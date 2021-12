Alice Braga revela que quantidade de seguidores se tornou critério em testes de elenco

Alice Braga, de 38 anos, contou sobre a decisão que as produtoras estão tomando para poder escolher elenco final em produções nacionais e internacionais utilizando como critério a quantidade de seguidores nas redes sociais.

Em entrevista ao podcast 'Trip FM', a atriz afirmou que as informações pedidas sobre redes sociais de artistas, influenciam na decisão da escolha: "Na minha geração, existe essa demanda da mídia social. De você ter que ter um Instagram, seguidores. Inclusive, é um problema isso para vários atores porque começaram a pedir número de seguidores para fazer um teste."

Segundo ela, isso é um absurdo pois não deveria ser usada como medida de escolha. "Como a gente vai empregar atores incríveis e desconhecidos? É inacreditável, mas é o mundo que a gente vive. Existe essa demanda do imediatismo, das pessoas quererem saber sobre a vida pessoal. Quase vira uma função do ator também, ficar dando mais informação ao público, independente de você falar sobre um filme ou não", disse.

"Não tenho nenhum preconceito e julgamento de quem faz, porque é natural. E faz bem. Eu acompanho atores que são amigos meus, que postam no Instagram, eles mantêm uma relação com os fãs muito legal. Mas eu não tenho isso em mim, eu sou muito hippie. Essa coisa da tecnologia, de tweetar, eu esqueço. É um jeito meu. Eu tenho vontade de botar um pouco mais de gerar comunicação com os fãs, mas como isso não é natural meu, não quero que seja uma coisa falsa", revelou ela.