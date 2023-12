Chega ao fim namoro de Alice Braga e Bianca Comparato

Sete anos foi o tempo que durou o relacionamento discreto entre Alice Braga e Bianca Comparato. Tão discreto que elas já estavam juntas há quase quatro quando o site EXTRA revelou a relação, em 2020. As duas terminaram há cerca de um mês, de forma bem amigável, garantem fontes próximas do ex-casal.

A decisão de colocar o fim na relação teria partido de Alice. A atriz mora fora do Brasil há décadas e manteve durante todo esse período um relacionamento à distância com Bianca, que acaba de completar 38 anos e mora em São Paulo. Quando estava sem filmar, era comum ela passar temporadas na casa da estrela internacional, em Los Angeles.

Alice, que é paulista, está circulando pelo Rio nessas férias. Na última quinta-feira, ela esteve no Samba do Pretinho da Serrinha, na Arena Jockey, e apareceu ao lado do empresário artístico Mario Canivello e de um amigo.