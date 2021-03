Alice Braga e Sônia Braga são indicadas a prêmio internacional de cinema Latino Entertainment

A família Braga segue representando bem o Brasil no mundo do audiovisual pelo mundo. As atrizes Sônia Braga e Alice Braga foram indicadas ao prêmio internacional Latino Entertainment Film Awards, entregue pela Latino Entertainment Journalists Association.

Sônia Braga concorre ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pela performance em "Bacurau" (2019), que chegou aos cinemas dos Estados Unidos a tempo para a temporada de premiações de 2021. Já a sobrinha, Alice Braga, concorre ao prêmio de Melhor Performance de Voz ou Captura de Movimentos pela dublagem em "Soul", animação mais recente da Pixar.

"Bacurau" também concorre ao prêmio, na categoria de Melhor Filme Internacional.

Esta é a terceira edição do Latino Entertainment Film Awards, que anuncia os vencedores no domingo, 7 de março, mesmo dia em que ocorre o Critics Choice Awards.