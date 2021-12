Alice Braga e Bianca Comparato fazem aparição juntas após anúncio de namoro

As atrizes, que mantêm um discreto relacionamento, Alice Braga e Bianca Comparato apareceram juntas pela primeira vez na pré-estreia do filme, "Eduardo e Mônica", protagonizado por Alice. O evento aconteceu na noite desta quinta-feira, 16, no Petra Belas Artes, em São Paulo.

O casal estaria junto há quatro anos, mas só assumiram a união em janeiro de 2020. Como Alice mora nos Estados Unidos, as duas vivem um relacionamento à distância antes da pandemia.