Camila Pitanga é internada com pneumonia assintomática: 'O corpo não aguentou'

A atriz Camila Pitanga, de 46 anos, foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de uma pneumonia assintomática. A atriz comunicou o ocorrido nesta terça-feira (26), através de seu perfil do Instagram e explicou ter descoberto a doença após sentir muito cansaço.

"Estou bem, já aviso para não alarmar ninguém, certo? Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou", iniciou a artista.

De acordo com a assessoria de Pitanga, ela já recebeu alta, apesar de ter publicado a foto no hospital. "Nas gravações, toda equipe atenta e querida, achou melhor eu descansar, me recuperar. Santos dias de descanso. Paralelo a isso, pediram também que eu fizesse exames para garantir que era 'apenas' cansaço", completou.

Por fim, a atriz contou ter realizado uma bateria de exames, que já está totalmente recuperada, e ainda deu um recado sobre o março “Azul-Marinho”. “Março é o mês “Azul-Marinho”, uma campanha pela importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoces do câncer colorretal, A colonoscopia nesse caso é de extrema importância para detectar qualquer anormalidade, seja ela com sintomas ou não, por isso a necessidade do exame a partir dos 45 anos, dentro da sua rotina de cuidados. Fiz e seguirei fazendo”.

Nos comentários, amigas da celebridade como Lucy Alves, Carolina Dieckmann, Renata Ceribelli e entre outros desejaram melhoras à artista. "Meu amor, que bom que está bem... um beijo imenso", comentou Dieckmann.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)