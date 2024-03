Camila Pitanga encanta a web ao compartilhar foto com a mãe: ‘Inspiração’

Camila Pitanga arrancou elogios dos internautas ao compartilhar nas redes sociais, uma foto com a mãe, Vera Manhães, de 73 anos. Na carreira de atriz, modelo e dançarina, a matriarca fez participações em novelas da Globo como “Marrom Glacê” (1979) e “O Cafona” (1971) e seu último trabalho, “Roque Santeiro” (1985).

“É na luta e afeto que a gente se encontra. Tantas que vieram, que estão e que seguirão. Mulheres do meu amor, do meu sangue, das minhas origens. Mulheres das risadas e dos lamentos. Mulheres de cura [...] Minha mãe, que me trouxe. Minha filha, que de mim veio. Minhas mulheres. Não por posse, mas porque tem muito delas em mim", homenageou a artista.

VEJA MAIS

Impressionados com as imagens raramente compartilhadas, amigos, fãs e internautas deixaram inúmeros elogios para a família de Camila e Vera Manhães nos comentários. "Você é uma inspiração muito poderosa pra mim…. Te amo. Obrigada por ser essa parceira incansável nessa caminhada", declarou Clarisse Sette. "Gente, só tem mulheres maravilhosas nesta família!", disse uma internauta.

Neste ano, a atriz também publicou um clique ao lado do pai, Antonio Pitanga, de 84 anos. Os dois curtiram juntos o show do cantor Caetano Veloso na Arena Jockey, no Jockey Club, zona sul do Rio de Janeiro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)