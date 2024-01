BBB24: Camila Pitanga compartilha foto antiga ao lado de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo

Camila Pitanga fez a alegria de seus seguidores nesta quinta-feira, 25, ao compartilhar uma foto antiga dela ao lado das participantes do BBB 24, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. O registro, feito anos atrás, mostra as musas posando para uma foto junto da atriz.

Na imagem, todas as quatro parecem bem jovens e vestem camisetas com a logo da marca em questão. Na legenda, Pitanga escreveu: "Dá uma espiadinha nesse #tbt que me marcaram".