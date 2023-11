Camila Pitanga comemora retorno de Bebel em ‘Paraíso Tropical’ e relembra cena favorita

Fora da rede Globo desde 2021, a atriz Camila Pitanga reapareceu no programa ‘Encontro’ desta segunda-feira (27) para celebrar a reprise de ‘Paraíso Tropical’, que volta ao ar no ‘Vale a Pena Ver de Novo’ a partir de hoje.

Na trama, ela interpreta a icônica garota de programa Bebel que forma par romântico com Olavo (Wagner Moura). O papel foi um dos maiores destaques de sua carreira, além dos famosos bordões ‘catiguria’ e ‘cueca maneira’.

VEJA MAIS

“Não percam essa boa novela, primaveril, de muitíssima catiguria”, brincou a atriz, usando bordões da personagem.

"Tenho o maior prazer de falar da Bebel, uma personagem icônica na minha vida, e acho importante dizer que é um grande novelão! Você verá a Alessandra Negrini se desdobrando em duas personagens (as gêmeas Paula e Taís), Vera Holtz fazendo a mãe do Olavo, terrível (Marion) [...] A trajetória da Bebel é mesmo muito surpreendente porque, no início, ela é mais densa, uma mulher realmente perigosa; e depois ela vai se ensolarando, virando uma palhaça – palhaçaria de circo, vai ficando uma gostosura, mais na chave da comédia. É um grande novelão!", relembrou a atriz

Pitanga também celebrou a parceria e talento de Wagner Moura: “É um ator que esbanja generosidade, um cara que está inteiro em cena. E aí não tem como, você é convocada a estar também, a vivenciar o máximo de jogo, concatenação, sintonia”.

“As cenas de reconciliação de Olavo e Bebel, em Copacabana, depois de uma crise, ela tinha voltado a trabalhar, e fica dizendo para ele que é gente, acho essa cena dos dois muito linda”, acrescentou a atriz.

Relembre cenas de Bebel e Olavo em ‘Paraíso Tropical’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Mirelly Pires)