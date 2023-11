'Mulheres Apaixonadas': Que dia vai passar o último capítulo da reprise da novela da TV Globo? Saiba

A reprise da novela "Mulheres Apaixonadas" tem movimentado as tardes da TV Globo no "Vale a Pena Ver de Novo", mas em breve dará espaço para a reexibição de "Paraíso Tropical". A emissora ainda não confirmou os dados do último capítulo da novela de Manoel Carlos, porém revelou que a trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares estreará em 27 de novembro (segunda-feira) na programação aberta.

Nas primeiras semanas da estreia, “Paraíso Tropical” dividirá o horário com os momentos finais de “Mulheres Apaixonadas”. Caso a TV Globo siga a dinâmica anterior, de exibir duas novelas à tarde, as duas produções deverão permanecer nesse formato por cerca de duas semanas. Assim, a história de Helena, Téo e César provavelmente chega no dia 8 de dezembro.

Qual a história da novela "Paraíso Tropical"?

Clássico de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, sob direção de núcleo de Dennis Carvalho, a novela "Paraíso Tropical" vai ser reprisada na TV aberta pela primeira vez. Transmitida originalmente em 2007, de 5 de março a 28 de setembro de 2007, em 179 capítulos, a trama se passa em Copacabana, no Rio de Janeiro, e retrata questões como cobiça e ética.

A produção reúne um elenco que deram vida a personagens que ficaram marcados na teledramaturgia brasileira, como as gêmeas Paula e Taís, interpretadas unicamente por Alessandra Negrini, o ambicioso e mau-caráter Olavo (Wagner Moura), a divertida Bebel (Camila Pitanga), a decadente Marion (Vera Holtz) e o poderoso Antenor (Tony Ramos).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)