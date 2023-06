Mulheres Apaixonadas: como assistir, onde passa e que horas começa na TV Globo

Com o final do ‘O Rei do Gado’, um dos maiores sucessos do autor de novelas Manoel Carlos, ‘Mulheres Apaixonadas’, volta à telinha da TV Globo em reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Exibida originalmente em 2003, a novela trouxe grande elenco com Christiane Torloni, Tony Ramos, Carolina Dieckmann, Rodrigo Santoro, Camila Pitanga e Susana Vieira, que interpretam personagens de peso na trama.

A ficção apresenta o universo feminino apresentado por meio de crônicas do cotidiano que exploram as diferentes histórias e vivências de famílias que vivem na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Onde assistir a novela ‘Mulheres Apaixonadas’

A novela é reexibida de segunda a sexta, às 17h05, na programação do Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. Além da programação em canal aberto, ‘Mulheres Apaixonadas’ também está disponível na plataforma de streaming ‘Globoplay’, disponível em celulares e computadores.

Sinopse de 'Mulheres Apaixonadas'

Exibida originalmente em 2003, a novela escrita por Manoel Carlos tem como personagem central Helena (Christiane Torloni), professora de história e diretora de uma grande escola no Rio de Janeiro, que pertence ao marido, Téo (Tony Ramos) e à cunhada.

Casados há mais de 15 anos, o casal têm um filho adotivo, Lucas (Victor Cugula). Mesmo com uma vida estável, Helena passa por uma fase de incertezas e dúvidas quanto à sua felicidade.

Ao encontrar o ex-namorado César (José Mayer), seus questionamentos sobre a vida conjugal ganham. Após se divorciar do marido a protagonista descobre que Lucas é filho legítimo de Téo com outra mulher, Fernanda (Vanessa Gerbelli).

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)​