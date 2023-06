Mulheres Apaixonadas: Rodrigo Santoro teve quantas namoradas e como termina o personagem Diogo?

Escrita por Manoel Carlos, a trama ‘Mulheres Apaixonadas’, está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Após vinte anos da exibição original, o maior sucesso do escritor continua chamando atenção do público, seja pela história ou envolvimento dos personagens.

Interpretado por Rodrigo Santoro, o galã Diogo se casa com Marina (Paloma Duarte) logo no primeiro capítulo da novela, em uma cerimônia que une todos os personagens. No entanto, a relação entre os dois começa de forma conturbada, já que o rapaz é obrigado a casar devido à gravidez da moça.

No mesmo capítulo, é possível notar uma faísca de paixão entre o jovem sedutor e a prima Luciana, interpretada por Camila Pitanga. Sem resistir, o garanhão leva a bela morena para o quarto e começa a beijá-la, mas acaba sendo flagrado. Após muita briga, Paloma casa com Diogo na esperança de "consertar" o rapaz, o que, obviamente, não acontece.

Juntos, os personagens têm um relacionamento conturbado e se separam após tentativas de suicídio, brigas entre as famílias e até mesmo a perda do bebê.

Após a separação, Diogo passa a namorar a jovem Dirce (Lucielle di Camargo) e se muda para Nova York, nos Estados Unidos. Enquanto isso, Luciana (Camila Pitanga) se relaciona com César (José Mayer), mas termina com o galã vivido por Rodrigo Santoro, que volta ao Brasil para encontrá-la.

(*Beatriz Moura, estagiária, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)