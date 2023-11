'Mulheres Apaixonadas': onde ver a sinopse do capítulo de hoje da novela?

Exibida originalmente em 2003, a novela "Mulheres Apaixonadas" foi um grande sucesso da TV Globo nas telinhas dos telespectadores, com um recorde de audiência de 59 pontos de média. Retratando várias histórias de amor e vingança, a obra foi escrita pelo autor Manoel Carlos, que escreveu um núcleo de protagonismo de Helena (Christiane Torloni), uma coordenadora de uma escola em torno de seus 40 anos.

Após 20 anos de sua exibição, a novela retorna à programação da emissora em 2023 no "Vale a Pena Ver de Novo", de segunda a sexta-feira, no horário das 17h, após o filme da "Sessão da Tarde". Com capítulos mais resumidos, a reprise da trama já possui várias sinopses que podem ser acompanhadas por quem gosta de "spoiler". Abaixo, confira como ver a sinopse do capítulo.

Onde ver a sinopse do capítulo de hoje?

Quem deseja ver a sinopse do capítulo do dia pode acompanhar pela programação disponível no site oficial da Globo. O resumo dos capítulos do dia e, às vezes, da semana mostram as principais cenas do episódio.

Sinopse do capítulo da novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, pode ser vista no site da Globo (Foto/Globo)

