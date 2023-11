'Mulheres Apaixonadas': Qual o elenco da novela da TV Globo?

Um dos grandes sucessos do autor Manoel Carlos, a novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, exibida entre fevereiro e outubro de 2003, ganhou o gosto do público pela história que protagoniza a trama de Helena (Christiane Torloni) e sua relação com o marido, com quem é casada há 15 anos, e um antigo amor, que aparece de repente e mexe com seus sentimentos. A obra segue a tradição de Manoel Carlos em escrever tramas em torno de mulheres de 40 anos chamadas Helena.

Para interpretar os vários núcleos da trama, o autor selecionou um elenco de peso para a "novela das oito", como Christiane Torloni, José Mayer, Tony Ramos, Susana Vieira, entre outros, que deram vida a personagens marcantes da TV brasileira. Abaixo, confira os intérpretes e o personagem por ele vivido:

Intérprete Personagem Christiane Torloni Helena Moraes Ribeiro Alves José Mayer Dr. César Andrade de Melo Tony Ramos Teófilo Ribeiro Alves (Téo) Susana Vieira Lorena Ribeiro Alves Giulia Gam Heloísa Moraes Vasconcelos Marcello Antony Sérgio Vasconcelos Helena Ranaldi Raquel de Almeida Martins Dan Stulbach Marcos Soares Mendonça Carolina Dieckmann Edwiges Batista Erik Marmo Cláudio Gonzaga Moretti Camila Pitanga Drª. Luciana Ribeiro Alves Rodrigo Santoro Diogo Ribeiro Alves Nogueira Vanessa Gerbelli Fernanda Machado Oliveira Vera Holtz Santana Gurgel Lavínia Vlasak Estela de Azevedo Franco Nicola Siri Padre Pedro Vicenza Regiane Alves Dóris de Souza Duarte[2][3] Marcos Caruso Carlos de Souza Duarte (Carlão) Martha Mellinger Irene Duarte Oswaldo Louzada Leopoldo Duarte Carmem Silva Flora de Souza Duarte Maria Padilha Hilda Moraes Sampaio Vianna Eduardo Lago Leandro Sampaio Vianna Carolina Kasting Drª. Laura Medeiros Paloma Duarte Marina Gonzaga Lobo Natália do Vale Silvia Gonzaga Lobo Cláudio Marzo Rafael Nogueira Júlia Almeida Vida Ribeiro Alves Nogueira (Vidinha) Leonardo Miggiorin Rodrigo Andrade de Melo Pitty Webbo Márcia Andrade de Melo (Marcinha) Pedro Furtado Frederico Duarte (Fred) Regina Braga Ana Batista Umberto Magnani Argemiro Batista Rafael Calomeni Expedito Batista Carol Castro Maria da Graça Pereira (Gracinha) Serafim Gonzalez Dr. Onofre Moretti Marly Bueno Marta Gonzaga Moretti Roberta Gualda Paula Arruda (Paulinha) Tião D'Ávila Oswaldo Arruda Alinne Moraes Clara Brummer Resende Paula Picarelli Rafaela Alvarez Manoelita Lustosa Inês Machado Oliveira Paulo Coronato Caetano dos Santos Renata Pitanga Shirley Guilhermina Guinle Rosinha dos Santos Xuxa Lopes Leila Vieira Elisa Lucinda Pérola Rodrigues Laércio de Freitas Maestro Ataulfo Rodrigues Daniel Zettel Carlos de Souza Duarte Filho (Carlinhos) Giselle Policarpo Elisa Moraes Sampaio Vianna Walderez de Barros Alzira Vicenza Sônia Guedes Matilde Andrade de Melo Paulo Figueiredo Afrânio Ferreira Lobo Joana Medeiros Eleonora Duarte Laura Lustosa Margareth Brummer Resende Roberta Rodrigues Zilda Lica Oliveira Profª. Adelaide Olivieri Roberto Frota Prof. Herculano Lobato (Lobato) Sheila Mattos Celeste Pereira Tila Teixeira Tereza Cristina Fagundes Wilma Garcia Arlete Heringer Yvone Bruna Marquezine Salete Machado Oliveira[4] Victor Cugula Lucas Ribeiro Alves

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiebral.com, Felipe Saraiva)