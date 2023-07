‘Mulheres Apaixonadas’: como está o elenco hoje, 20 anos depois

O clássico de Manoel Soares, ‘Mulheres Apaixonadas’, está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo e após 20 anos, permanece conquistando o público com dramas das irmãs Helena (Christiane Torloni), Hilda (Maria Padilha) e Heloísa (Giulia Gam).

Na trama, a protagonista vive um dilema entre a paixão pelo marido Téo (Tony Ramos) e seu antigo amor, César (José Mayer). ]Helena é uma das mocinhas e mulheres apaixonadas criadas pelo autor, que embala a trama com diversos contextos e cotidianos vividos na Zona Sul do Rio de Janeiro; veja como está o elenco

Christiane Torloni (Helena)

Aos 66 anos, a atriz é uma das celebridades que lutam pela preservação da Amazônia. Nas redes sociais, Christiane compartilha momentos da vida e suas principais causas.

Christiane Torloni deu vida a Helena, esposa de Téo (Tony Ramos) (Reprodução/Globo/Instagram)

Téo (Tony Ramos)

O ator deu vida ao marido de Helena, e ex-namorado de Fernanda (Vanessa Gerbelli), com quem tem o filho adotado pela esposa, Lucas (Victor Cugula).

Tony Ramos interpreta Téo, marido de Helena e pai de Lucas (Victor Cugula) e Salete (Bruna Marquezine) (Reprodução/Globo)

César (José Mayer)

Na trama, Mayer interpreta a antiga paixão de Helena e é pai de Marcinha (Pitty Webo) e Rodrigo (Leonardo Miggiorin), com quem tem uma relação conturbada.

José Mayer vive César, antiga paixão de Helena (Reprodução/Globo/Instagram)

Bruna Marquezine (Salete)

A atriz se destacou na novela interpretando Salete, filha de Téo com a ex-prostituta Fernanda (Vanessa Gerbelli), e irmã de Lucas (Victor Cugula).

Aos 7 anos, Marquezine deu vida a orfã Salete, filha da ex-prostituta Fernanda (Vanessa Gerbelli) (Reprodução/Globo/Instagram)

Maria Padilha (Hilda)

A irmã de Helena e Heloísa descobre um tumor maligno na mama e enfrenta o tratamento da doença ao lado da família. Hoje, a atriz tem 63 anos de idade e é bem discreta sobre a vida pessoal.

Maria Padilha interpreta Hilda, irmã de Helena e Heloísa (Reprodução/Globo/Instagram)

Giulia Gam (Heloísa)

Na novela, Giulia Gam deu vida a uma das personagens mais ciumentas da TV brasileira, Heloisa. Casada com Sérgio (Marcello Antony), a mulher tinha paranóias excessivas e uma paixão doentia pelo marido.

Giulia Gam interpretou a ciumenta Heloísa, mulher de Sérgio (Marcello Antony) (Reprodução/Globo/Redes Sociais)

Regiane Alves (Dóris)

Entre as histórias problemáticas da trama, está a relação de Dóris e os avós. Na novela, a mocinha maltratava os idosos e não se dava muito bem com o pai Carlão (Marcos Caruso).

Regiane Alves interpretou a mocinha vilã Dóris (Reprodução/Globo/Instagram)

Helena Ranaldi (Raquel)

Na novela de 2003, Ranaldi viveu um dos principais romances proibidos com o aluno Fred (Pedro Furtado). A paixão entre a professora de educação física e o rapaz é ameaçada com a volta do ex-marido abusivo Marcos (Dan Stulbach).

A professora de educação física Raquel vive romance proibido com aluno Fred (Pedro Furtado) (Reprodução/Globo/Instagram)

