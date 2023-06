Regiane Alves lembra de choro nos bastidores de 'Mulheres Apaixonadas'

Regiane Alves, de 44 anos, que reaparecerá como Dóris na novela Mulheres Apaixonadas (2003), viveu momentos muito delicados nos bastidores da novela de Manoel Carlos. A atriz confessou que chegou a chorar com as maldades da vilã contra os avós.

Em resposta a uma internauta, Regiane Alves revelou que chorava ao ler o roteiro. "E você acha que eu recebia o texto como? kkkkk Chorava lendo, às vezes antes de gravar!! Mas no 'ação' o profissional toma de conta", contou.

O papel fez tanto sucesso que Regiane foi confundida com a vilã na vida real e sofreu ameaças do público revoltado com as ações no folhetim.

No papel de Dóris, Regiane judiava dos avós. Ela relembrou o papel polêmico da jovem preconceituosa em entrevista ao Gshow. A artista recordou histórias de assédio e ameaças por conta do comportamento de Dóris contra os avós na ficção.

“Teve uma mulher, no elevador, que me perguntou se eu era a neta. Na hora de ir embora, ela bateu o jornal que estava nas mãos e disse: ‘Tem que ser mais educada com seus avós’. Falou sério. Fiquei assustada. No mercado, outra mulher quis tirar satisfação comigo. Eu me lembro também de uma gravação em que uma mulher com dois cachorros grandes veio pra cima de mim. Os seguranças da Globo intervieram”, contou a atriz.

Regiane Alves considera que Dóris foi importante para o debate social do público sobre os maus tratos com os idosos. “Manoel Carlos (autor) botou uma adolescente, uma neta, falando as maiores barbaridades dos avós, e depois veio a aprovação do Estatuto do Idoso. Foram grandes e boas discussões; é legal quando você faz um personagem de cunho social”, pensou.