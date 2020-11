Atriz Regiane Alves revela que fez inseminação artificial para engravidar

Regiane Alves se emocionou ao revelar que fez tratamento para engravidar de seu primeiro filho, João Gabriel, hoje com 6 anos. Em depoimento à edição mais recente do programa “Boas-vindas”, do GNT, a atriz contou que começou a pensar em ser mãe aos 30 anos. Atualmente, a atriz está no ar na reprise da novela "Laços de Família", no Vale a Pena Ver de Novo, na qual interpreta a vilã Clara.

“Comecei a ter muita vontade de ter filho, só que começou uma saga porque meu filho não vinha. Eu não entendia. Porque eu achava que era assim: parava de tomar pílula e logo engravidava. Passou um tempo, acabou um casamento. Comecei uma nova relação (com o diretor João Gomez). Nessa nova relação, ficou superclaro que a gente queria ter filhos e tal. Mas não vinha. E eu passava por aquele momento todo mês de menstruar, de chorar, de não acreditar no que estava acontecendo. Porque é um drama muito forte que a mulher vive, essa coisa de querer ser mãe e às vezes não conseguir ou não poder"

A atriz, contou, ainda, que com 35 anos resolveu procurar uma clínica. "Lembro daquele exato momento de chegar e ver a clínica bem cheia. E falar: 'Ah, tá'. Você começa a se identificar ali. Você não está sozinha naquela situação. Então, a gente fez todos os exames. O médico falou que a gente não tinha nada e que fazia parte dos 30% da população que deixa para ter filhos mais tarde e não consegue”.

A atriz também explicou como foi a emoção diante da confirmação da gravidez depois do tratamento: “Coloquei dois embriões e ficou um, que foi o João Gabriel. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Aquele dia em que você pega o seu teste e dá positivo”.

Oito meses depois, Regiane descobriu a segunda gravidez. Antônio hoje tem 5 anos: “Eu fiquei três dias em choque. Não que eu não quisesse, mas era assim: “Como eu fiquei grávida naturalmente?”. E ao mesmo tempo era uma alegria porque eu estava passando pelo que todas as mulheres passam: “Ah, minha menstruação atrasou. Ah, vou comprar teste de gravidez”.