Mulheres Apaixonadas: o que acontece com Doris no final? Personagem de Regiane Alves maltratava avós

No ar na programação do "Vale a Pena Ver de Novo", a novela de Manoel Carlos, "Mulheres Apaixonadas", é protagonizada por diferentes histórias do cotidiano das irmãs Helena (Christiane Torloni), Hilda (Maria Padilha) e Heloísa (Giulia Gam).

Na trama, outras histórias também são narradas, interligando os personagens de forma que cativa o público até hoje, após vinte anos da exibição original. Entre os contextos problemáticos na ficção está Dóris (Regiane Alves), que maltrata os avós.

Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada) sofrem na mão da jovem com ameaças, roubos e xingamentos. Em certo capítulo o pai da garota, Carlão (Marcos Caruso) toma uma atitude e dá uma surra na filha, o que só piora a situação. Dóris diz que nunca vai perdoar o pai e continua a causar dor de cabeça para a família.

Posteriormente, a mocinha se envolve rapidamente com Marcos (Dan Stulbach), ex-marido abusivo de Raquel (Helena Ranaldi). No final da novela, a vilã fica impactada com a morte de Marcos e Fred (Pedro Furtado) e se arrepende por toda mal causado aos avós.

A garota ainda se confessa com o Padre Pedro (Nicola Siri) e ganha joias de Estela (Lavínia Vlasak), além de ser humilhada em público pelo pai, que diz a todos que sua filha é garota de programa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)