Clássica novela "Mulheres de Areia" será reexibida na Globo em junho

Um clássico da teledramaturgia brasileira volta ao ar a partir do dia 26 de junho na tela da TV GLOBO/LIBERAL - "Mulheres de Areia". A novela com a história das gêmeas será exibida às tardes da Globo, no ‘Edição Especial’, de segunda a sexta-feira, após o Jornal Hoje.

A novela Ivani Ribeiro traz rivalidade das gêmeas Ruth e Raquel, ambas vividas por Glória Pires, que disputam o amor do mesmo homem, o bem-sucedido empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes).

Mulheres de Areia traz o inesquecível Tonho da Lua (Marcos Frota) escultor de areia com deficiência intelectual com grande sensibilidade que sofre nas mãos de Raquel, mas cativou o público. O bordão de Tonho "a Rutinha é boa e a Raquel é má" caiu na boca do povo na época.

Tonho da Lua (Marcos Frota) foi um dos personagens mais marcantes da teledramaturgia brasileira. (Reprodução TV Globo)

O elenco da novela tem ainda Susana Vieira, Humberto Martins, Andrea Beltrão, Eduardo Moscovis, Vivianne Pasmanter e muitos outros. A novela de 1993, que será exibida, é um remake da versão original de 1973.

‘Mulheres de Areia’ foi escrita por Ivani Ribeiro e teve direção geral de Wolf Maya. Além da versão original de 1973, a novela também foi inspirada na obra ‘O Espantalho’. A trama já foi reexibida na TV GLOBO em 1996, 2011, e também em 2015 no Canal Viva.

As esculturas de areia de Tonho da Lua eram feitas na verdade pelo ator Serafim Gonzalez, que também trabalhou na versão de 1973. No remake, Serafim contou com o auxílio do filho, Daniel. Os dois precisavam chegar às gravações três horas antes da equipe para produzir até quatro esculturas por dia.