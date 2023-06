Como vai terminar a novela Amor Perfeito? Entenda como é a trama da novela da Globo

A novela Amor Perfeito, que está no ar desde o dia 20 de março, tem a exibição do último capítulo prevista para o dia 22 de setembro. A expectativa de quem acompanha essa intrigante e comovente história é ver o casal Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida) finalmente ao lado do filho, Marcelino (Levi Asalf).

Segundo sites de notícias, a reta final trará revelações bombásticas que podem mudar o rumo de vários personagens.

Ao que tudo indica, Leonel (Paulo Gorgulho), o pai de Marê, está vivo e voltará para a trama, deixando Gilda (Mariana Ximenes) em maus lençóis.

Ele teria recebido ajuda, conseguindo sobreviver e se recuperar da tentativa de assassinato que sofreu.

Entenda a trama da novela Amor Perfeito

Marcelino foi acolhido desde os primeiros dias de vida pelos religiosos da Irmandade São Jacinto dos Clérigos desde que era um bebê. Agora, aos oito anos de idade, sonha em conhecer a sua mãe, a jovem Maria Elisa, a Marê, que viu a felicidade ser destruída por Gilda, após ser acusada injustamente pela morte do pai, ser presa e ainda perder o filho.

Criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, com direção artística de André Câmara e escrita por Elísio Lopes Jr, a trama se passa nas décadas de 1930 e 1940 em Águas de São Jacinto, uma cidade fictícia do interior de Minas Gerais.

A obra é inspirada no romance Marcelino Pão e Vinho, publicada no começo dos anos 50.

*(Carolina mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)