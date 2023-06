Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela de hoje, terça-feira (13)

A trama de Amor Perfeito, que acompanha o pequeno Marcelino (Levi Asaf) em busca de sua mãe, a Marê (Camila Queiroz), e que vem conquistando o coração da audiência, tem novos desdobramentos.

A novela, escrita por Duca Rachid e Júlio Fische, vai ao ar de segunda à sábado, às 18h25, na Rede Globo.

Confira o resumo do capítulo de hoje:

Anselmo flagra Lucília tentando arrombar uma gaveta de Gilda em busca das cartas que Virgílio escreveu para Maria Eugênia. Ela havia exigido que Orlando a ajudasse a pegar as cartas, mas teve o pedido negado. Diante do flagrante, Lucília consegue despistá-lo.

Adélia avisa que Marê poderá ser recriminada por alguns funcionários do hospital. Gilda tenta disfarçar o aborrecimento com Gaspar e Cândida. Frei João revela sua história com Darlene aos padres. Ione questiona a mãe de Clara.

Gilmar se dirige à Marê com hostilidade. Já Érico é humilhado por Gaspar. Fernando reconhece Gilda da casa de Madame Chantilly, mas ele disfarça na presença de Cândida. Frei João estuda com Clara.

Anselmo pede para Lucília ir ao seu encontro. Júlio resolve dar um anel de compromisso para Sônia. Verônica vai atrás de Anselmo. Gilda conversa com Fernando. Verônica flagra Lucília e Anselmo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com