Amor Perfeito: Após ser flagrada com outro homem, Sônia revela segredo para Júlio

Entre os principais dramas e mistérios de "Amor Perfeito", novela das seis da TV Globo, está o passado de Sônia (Bárbara Sut). No passado, a jovem teve um relacionamento com Ademar (Gustavo Arthidoro), mas foi abandonada durante a gravidez pelo homem, que casou com Ione (Carol Badra) por interesse.

Após encarar a gravidez sozinha, Sônia acabou tendo um bebê natimorto e enterrou o bebê com ajuda de Justino (João Fernandes). Anos depois, a jovem continuou a sofrer com o trauma depois de encontrar a ossada do bebê em obras da ferrovia.

Pressionada, Sônia teve que revelar a verdade para Marê (Camila Queiroz), que suspeitava ser seu filho perdido. Acontece que a relação da recepcionista com Júlio (Daniel Rangel) resgata o trauma e assombra a mulher quando o mesmo fala sobre ter filhos. Após ser flagrada conversando com Ademar, Sônia revela para Júlio que teve um caso com o marido de Ione, mas foi largada por ganância. Durante a conversa, Sônia esconde que teve um filho com ele, e que perdeu o bebê.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)