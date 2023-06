'Mulheres Apaixonadas': Dan Stulbach, que fazia Marcos, relembra cena da 'raquetada'

A novela de Manoel Carlos, "Mulheres Apaixonadas", marca os espectadores de diversas formas através dos temas abordados na trama. Em reprise no "Vale a Pena Ver de Novo" após vinte anos da exibição original, a cena da "raquetada" interpretada por Dan Stulbach continua sendo bastante comentada entre o público.

Na ficção, Stulbach deu vida à Marcos, ex-marido abusivo de Raquel (Helena Ranaldi), que a agredia frequentemente com uma raquete de tênis. Em entrevista à revista "Ana Maria", o ator falou sobre a carga emocional do personagem e a repercussão que teve com sua estreia nas telinhas. Uma das cenas marcantes é a que Marcos destrói um quarto de hotel ao surtar com Raquel.

“Só podia ser feita uma vez. Então tinha que ter uma intensidade e entrega total, mas também um controle de marcação, para a luz e as câmeras (...) Chorei a cena toda, o público tinha que se emocionar comigo. Esse desafio de combinar entrega e controle foi muito marcante para mim”, contou o ator.

Na época, o público chegou a ter medo do ator pela agressividade e insanidade do personagem. Mesmo sendo rejeitado nas ruas e levar bronca, Dan comentou ter ficado feliz com o resultado. “Mas, eu gostava também. Depois até me divertia com isso. Era sinal que tudo estava dando certo. É uma delícia mexer com as pessoas, provocá-las através da arte”, disse animado.

Marcos foi a oportunidade de Stulbach mostrar seu talento na TV e, com tanta repercussão, hoje é um dos atores brasileiros mais conhecidos pelos espectadores. “Com essa reestreia parece tudo novo de novo. Incrível. Inesperado, uma honra para mim”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)