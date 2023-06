Amor perfeito: quem são os pais de Marcelino na vida real?

Quem acompanha a novela Amor Perfeito se emociona com a trajetória do personagem Marcelino, que busca a verdade e o paradeiro sobre seus pais biológicos, Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida). No entanto, Levi Asaf, ator que dá vida ao pequeno protagonista, revela que a relação com os pais na vida real é bem diferente.

VEJA MAIS

Quem são os pais de Marcelino na vida real?



Levi, de 9 anos, é o único filho do casal Rosane e Damião. A estrela em ascenção conta que sempre teve o apoio dos pais, principalmente com o sonho de se tornar um ator. "Eles me apoiam demais, são muito guerreiros. Minha mãe sempre trabalhou cuidando de mim, meu pai sempre trabalhou e me ajudou muito. Amo eles demais e todo esse apoio que me dão é muito bom”, disse.

Nascido na Bahia, em Juazeiro, o ator mirim começou a atuar aos cinco anos de idade e, com o sucesso de Amor Perfeito, tenta conciliar a vida de astro com a escola e outras atividades.

“Eu gravo no máximo seis horas, vou na escola seis horas da manhã, volto meio-dia. Estou fazendo muitos trabalhos de geografia, história, inglês, matemática, português e quero aprender muito”.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com