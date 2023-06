Amor Perfeito: Quem é Gilda e como a personagem de Mariana Ximenes vai terminar na novela da Globo

A novela Amor Perfeito é repleta de romance, mas também, muita vigarice por parte da grande vilã da trama, Gilda, interpretada por Mariana Ximenes, que vê a personagem como uma mulher “realmente má”.

Na trama, Gilda é uma mulher ambiciosa, que faz de tudo para alcançar seus objetivos, mesmo que, para isso, precise tomar medidas mais drásticas. Mas, quem realmente é a personagem?

VEJA MAIS

Quem é Gilda em Amor Perfeito?

Gilda tem um passado que tenta esconder a todo custo. Foi prostituta em um prostíbulo de São Paulo, onde, inclusive, conheceu o seu maior cúmplice, Gaspar (Thiago Lacerda).

A vilã se aproximou do milionário viúvo Leonel (Paulo Gorgulho) para ficar com os bens do mais poderoso homem de Águas de São Jacinto. Para isso, ela se candidatou à função de secretária, casando-se com ele logo em seguida.

Leonel foi morto por Gilda assim que descobriu o romance da vigarista com Gaspar.

Como Gilda vai terminar em Amor Perfeito?

A personagem, ao longo da trama, quer tudo o que é de Marê (Camila Queiroz). Inclusive, se aproximou de Orlando (Diogo Almeida) e Marcelino (Levi Asaf), desejando o amor dos dois.

Quem acompanha, espera que a vilã da novela das 18h pague pelos crimes, sendo desmascarada o quanto antes. Mas, ao que tudo indica, Gilda ainda conseguirá colocar muitos planos em ação nos próximos capítulos.

*(Carolina mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)