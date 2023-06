Amor Perfeito: Quem é Elza e como a personagem de Raquel Karro vai terminar na novela da Globo

A novela as 18h, Amor perfeito, da Globo, é marcada por personagens impactantes e com histórias emocionantes. Entre elas, está a trama comovente de Elza Fonseca, interpretada pela atriz Raquel Karro.

Por ter passado muito tempo sofrendo diversos tipos de violência nas mãos do marido, o jornalista Turíbio (Glicério do Rosário), como agressões físicas e humilhações, - incluindo cárcere privado - Elza aceita fugir com o amante Odilon (Bruno Quixotte) para o Rio de Janeiro. O jornalista, no entanto, flagrou a fuga do casal e passou a persegui-los com sangue nos olhos.

VEJA MAIS

Desfecho da história de Elza Fonseca

É de se esperar que a trajetória sofrida de Elza se encerre com ela, finalmente, se vendo livre do ex-marido, e vivendo a vida feliz que tanto busca ao lado de Odilon.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com