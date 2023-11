'Mulheres Apaixonadas': Qual a música da abertura da novela da TV Globo?

Um dos grandes sucessos do autor Manoel Carlos, a novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, exibida entre fevereiro e outubro de 2003, ganhou o gosto do público pela trama que conta a história de Helena (Christiane Torloni) e sua relação com o marido e um antigo amor, quanto pela música de abertura, onde apareciam fotos de mulheres em momentos especiais de amor, paixão e afeto. Assista:

Na época, foi feito um concurso que selecionou fotos dos telespectadores para a montagem das aberturas. Cerca de 100 mil retratos foram recebidos, e, a cada 15 dias, as fotos eram trocadas. A abertura é embalada pela música "Pela Luz dos Olhos Teus", na voz de Miúcha e Tom Jobim.

Reprise

Em 2023, pela primeira vez após 20 anos, "Mulheres Apaixonadas" volta às telinhas da emissora no 'Vale a Pena Ver de Novo", às 17h15, após o filme transmitido na "Sessão da Tarde". Substituta de "O Rei do Gado", de Benedito Ruy Barbosa, a trama conta a história de Helena (Christiane Torloni), seguindo a tradição de Manoel Carlos que escreve trama em torno de mulheres de 40 anos chamadas Helena.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)