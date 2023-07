Mulheres Apaixonadas: atores que já morreram

CARNAVAL

Jojo Todynho supera Deborah Secco e Sabrina Sato e vence votação de look ousado do Carnaval

Com uma calça jeans que deixou o bumbum de fora, a funkeira foi escolhida pelo público com 29,6% dos votos, na 4ª noite do Carnaval, na Marquês de Sapucaí.