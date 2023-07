Mulheres Apaixonadas: como minha foto pode aparecer na abertura da novela?

Já pensou aparecer na abertura de ‘Mulheres Apaixonadas’, sucesso da TV Globo em reprise no Vale a Pena Ver de Novo? Embalada pela música “Pela Luz dos Olhos Teus”, de Tom Jobim, a abertura da trama foi uma dos motivos que atraiu o público na época com fotos de mulheres anônimas ao lado pessoas amadas, famílias e amigos.

Como aparecer na abertura de ‘Mulheres Apaixonadas’?

Para participar da abertura da novela, basta acessar o site da campanha aberta ao público, disponível neste link. Em seguida, o usuário deve cadastrar sua conta Globo e preencher os dados requeridos como título da foto, mensagem, estado, cidade e inserir o arquivo em formato jpeg, gif ou png, no tamanho máximo de 100Mb.

Depois, é só torcer para que as imagens sejam selecionadas pela equipe de produção. Boa sorte!

Relembre a abertura de ‘Mulheres Apaixonadas’ em 2003

Qual a sinopse de ‘Mulheres Apaixonadas’?

A trama de Manoel Carlos apresenta o cotidiano das irmãs Helena (Christiane Torloni), Hilda (Maria Padilha) e Heloísa (Giulia Gam), na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Além do casamento de Helena com Téo (Tony Ramos), e sua paixão antiga por César (José Mayer), a ficção narra as histórias e desafios de outras mulheres apaixonadas.

