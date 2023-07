Amor Perfeito: O que acontece com Odilon? Veja como o personagem de Bruno Quixotte vai terminar

Odilon é jornalista e fotógrafo da “Gazeta de São Jacinto” e vive um romance com Elza, personagem interpretada por Raquel Karro, que sofreu humilhações e agressões durante o relacionamento que teve com Turíbio (Glicério do Rosário), o ex marido abusivo que não aceita o fim do relacionamento.

O casal resolveu fugir da violência cometida pelo marido, mas foi descoberto pelo homem tanto a fuga quanto o romance que eles mantinham em segredo. Agora, Turíbio tem como missão se vingar do que ele considera “humilhante” para a imagem dele.

O que acontece com Odilon em Amor Perfeito?

Odilon foi uma das vítimas do acidente nas obras da ferrovia. Muito machucado, ele foi encaminhado ao hospital para tratar dos ferimentos devidamente.

Apesar de fatídico, o ocorrido revelou a ossada de um recém-nascido, onde Marê acreditou ser os restos mortais do filho perdido.

Como Odilon vai terminar em Amor Perfeito?

Ainda não se sabe o destino do personagem na trama das 6. No entanto, alguns desfechos já foram feitos, como a revelação do romance dele com a Elza para os amigos próximos e as tentativas de viver em paz ao lado da amada.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com