Mulheres Apaixonadas: Christiane Torloni vive Helena e relembra personagem; confira

No ar em ‘Mulheres Apaixonadas’, trama de Manoel Carlos reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, Christiane Torloni viveu a clássica Helena, personagem frequentemente escrita nos projetos do novelista.

Vinte anos após a transmissão original, a atriz relembra como foi ter vivido a personagem. No folhetim, a carioca é infeliz no casamento com o músico Téo (Tony Ramos) e decide ir em busca do seu primeiro amor, o médico César (José Mayer).

Além disso, Helena vive com as irmãs Hilda (Maria Padilha) e Heloísa (Giulia Gam). Com uma família conturbada, a protagonista tenta reconciliar seus problemas e o das pessoas ao redor.

"O mais delicado nessa personagem foi criar uma temperatura de uma mulher apaixonada, sem ser uma mulher exuberante. Ela era absolutamente comum", afirma a artista. Entre as diversas cenas de Helena, Christiane ressalta a criatividade de Manoel Carlos.

“Tem uma cena espetacular. A Helena conta para a Lorena (Susana Vieira) que teve um pesadelo horrível. No sonho ela estava chegando à sala de aula e da porta viu um professor muito mal-encarado atrás da mesa, com uma arma na mão. Ele dizia aos alunos que eles não precisavam de livros, que a inteligência seria medida pelas armas”.

“Há 20 anos! Um texto visionário do Maneco!”, completa ela. Após duas décadas da trama, a atriz imagina como seria a personagem neste ano, em um universo diferente.

“Ao longo da vida, a gente vai soltando nossas amarras. Helena seria assim também [...] Tudo o que aconteceu depois dessa novela, como a Lei Maria da Penha (na trama, havia uma personagem que era agredida pelo marido), estaria no universo dela”, finaliza.

Atualmente, a artista continua ativa no universo artístico e com a atenção voltada ao ativismo ambiental, especificamente na Amazônia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)