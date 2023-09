Mulheres Apaixonadas: Saiba o que aconteceu com Joana Medeiros, atriz que interpretou a mãe de Fred

No ar em ‘Mulheres Apaixonadas’, folhetim de Manoel Carlos transmitido no Vale a Pena Ver de Novo, Joana Medeiros viveu Eleonora, mãe de Fred (Pedro Furtado).

Com poucas participações em novelas, a atriz teve destaque na trama pela postura crítica ao relacionamento proibido do filho com a professora Raquel (Helena Ranaldi). O casal tem um final trágico com a morte de Fred, assassinado por Marcos (Dan Stulbach).

Filha da atriz Maria Lúcia Dahl, Joana iniciou a carreira artística nos anos 80 e, logo depois, entrou para o elenco da minissérie ‘Marquesa de Santos’ (1984), na extinta Rede Manchete. Posteriormente, protagonizou o projeto de Walcyr Carrasco e Rita Buzzar ‘Rosa dos Rumos’ (1990).

Ao longo dos anos, Joana se consagrou no teatro e no cinema, tendo sua última participação nas telinhas em ‘Páginas da Vida’ (2006), da Rede Globo. Em entrevista ao portal da jornalista Heloisa Tolipan, a atriz contou ter gostado da experiência. “Gostei de atuar na TV e o faria de novo”.

No último ano, esteve no filme ‘Fim de Semana no Paraíso Selvagem’, dirigido por Pedro Severien. Quanto ao futuro, a artista diz que pretende continuar explorando o universo artístico. “Tenho vontade de dirigir, de conceber uma ideia importante para mim e ter a coragem de formar uma equipe que possa conceber uma realização”, disse a Heloisa.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)