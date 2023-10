Fuzuê: Cecília tenta se aliar a Merreca após ser presa em cativeiro

Para se vingar de Heitor (Felipe Simas) e Pascoal (Juliano Cazarré), Merreca (Ruan Aguiar) decide sequestrar Cecília (Cinnara Leal). Em "Fuzuê", quando o bandido liga para ameaçar o deputado, a assessora decide agir para tentar se aliar e conseguir escapar com vida do cativeiro.

No telefone com Heitor e Preciosa (Marina Ruy Barbosa), Merreca começa a falar suas intenções ao capturar a jornalista. Ele quer gravar um vídeo no qual Cecília confessa tudo o que sabe sobre o deputado para que, assim, ele vá parar atrás das grades.

“É o horror! É o horror! E agora? Quem poderá nos defender?”, suplica Heitor, sem saber o que fazer.

No cativeiro, a moça começa a usar suas táticas para conseguir a confiança de Merreca. “Eu tenho informações. Se a tua intenção é colocar o deputado e o Pascoal na cadeia, eu posso te ajudar a fazer isso”, promete ela.

(*Juliana Maia, estagiária sob a supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)