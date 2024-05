Gretchen relembra treta com Joelma: 'não gosto de quem não é humilde'

Gretchen e a cantora Joelma já tiveram uma treta e nem se falavam até pouco tempo. A rainha do rebolado relembrou o assunto em uma conversa esta semana com a youtuber Yarley Ara. No bate papo, Gretchen afirmou que achava Joelma "propotente e arrogante".

"Achava ela propotente e arrogante. Houve cenas que acometeram no dia a dia, não foi coisa de artista. Encontro que tive com ela em aeroporto, coisas que não foram legais", revelou Gretchen.

A confusão veio a tona em 2017, pela rainha do rebolado. "Simplesmente não gosto de gente que não é humilde", disse Gretchen na época. Ela explicou que quando conheceu Joelma, a cantora estava começando a carreira dela no Calypso, e ela estava gravando uma música do Ximbinha (marido dela, na época) que se chama "Loirinha". "Aí e eu perguntei para Joelma se ela queria que eu divulgasse a música dela para ajudar, e ela disse: "Eu não preciso de ajuda". Pode deixar que eu mesma faço o meu sucesso'", contou Gretchen.

Ainda na conversa com Yarley, a mãe de Thammy comentou que a relação entre as duas estaria mais amena. "A vida vai fazendo a gente amadurecer, mudar, conhecer coisas novas e melhorar. Hoje rendo, sim homenagens para ela, dentro de todos os defeitos que nós temos, ela tem a qualidade, hoje, de reconhecer", afirmou.

Mas ainda segundo ela, as duas nunca chegaram a pedir desculpas uma para outra." Teve um evento no Multishow, em que eu estava fazendo 'publi' na festa, e ela veio, me beijou e me abraçou. Não precisa pedir desculpa. Acho que atos são mais importantes. A partir desse dia, vi que ela mudou o jeito de ser, e eu até danço o tacacá", brincou Gretchen.