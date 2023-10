Fuzuê: Preciosa usa disfarce e ouve conversa de Miguel e Cláudio

Para tentar arrancar informações dos inimigos, Preciosa (Marina Ruy Barbosa) decide agir com outro plano: usando uma peruca de cabelo preto e um vestido estilo "animal print" para entrar na loja Fuzuê. Antes de colocar a ideia em prática, a vilã mostra o look diferente e conta para Heitor (Felipe Simas) o que pretende com o disfarce.

“Sou Preciosa, sou poderosa, sou perigosa! E eu não saio da Fuzuê enquanto não tiver alguma pista do meu tesouro!", diz a vilã, enquanto conversa com o marido.

Ao entrar na loja de Nero (Edson Celulari), a esposa de Heitor fica enojada com a decoração e os produtos vendidos do local. Logo em seguida, Preciosa vê Miguel (Nicolas Prattes) e Cláudio (Douglas Silva) juntos e deduz que a conversa seja sobre algum assunto do seu interesse.

"Não sei se a Luna já falou para ela [Maria Navalha] que nós agora estamos com a chave de lua e com a chave de sol. Além do cálice da Dama de Ouro, que foi roubado pelo ladrão infiltrado”, diz a conversa entre a dupla.

A vilã fica chocada com o que acabou de ouvir, ao perceber que seus inimigos estão próximos de localizar o tesouro que Preciosa afirma ser dela.