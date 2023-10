Fuzuê: qual a música de Preciosa, personagem de Marina Ruy Barbosa?

Marina Ruy Barbosa vive pela primeira vez uma vilã na carreira. Em "Fuzuê", a atriz de 28 anos interpreta a herdeira Preciosa Montebello, uma mulher rica e poderosa que faz de tudo para conseguir o que quer. Na trama, a dona da Conde de Montebello Joias tem as cenas embaladas pela música "Erva Venenosa", um clássico da MPB eternizado na voz de Rita Lee.

VEJA MAIS

Sucesso nos anos 80, a canção fala sobre pessoas bonitas e sedutoras, mas que, quando se aproximam, podem ser perigosas e venenosas. Adaptada para o português pelo cantor Rossini Pinto, "Erva Venenosa" ficou ainda mais conhecida ao ser regravada por Rita Lee e já fez parte da trilha sonora de outras novelas da TV Globo, como "Cobras & Lagartos".

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna (Giovana Cordeiro), moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece dentro da loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero (Edson Celulari), dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.