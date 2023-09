Fuzuê: Preciosa fica irritada após descobrir plano de Luna e Miguel

Em "Fuzuê", Preciosa (Marina Ruy Barbosa), Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) agora têm um objetivo em comum: encontrar o tesouro que desapareceu dentro da loja de Nero (Edson Celulari). Para estar à frente da dupla, a herdeira da Conde de Montebello Joias colocou uma escuta no quarto do advogado e descobriu que o casal quer destruir seus planos de conquistar a fortuna.

Com o dispositivo ativo e escondido dentro do armário, Preciosa começa a ouvir Luna falar, assim que os dois se encontram no quarto. “Ela que deve ter cismado com essa história de tesouro e o Pascoal cumpre suas ordens. E pelo que aconteceu nos últimos dias, está claro que eles são capazes de tudo", diz a vendedora de biojoias.

Luna alerta Miguel para os perigos de Preciosa conseguir chegar ao tesouro já que, para isso, a ricaça pode ser capaz de qualquer atrocidade. Decidida, a filha de Maria Navalha (Olívia Araújo) diz ao advogado que eles deverão destruir qualquer esperança da vilã em relação ao objeto milionário, deixando a filha de César (Leopoldo Pacheco) indignada.

“Você não vai encontrar nada, não vai botar as mãos no meu tesouro, não vai roubar o que é meu por direito! Eu te mato antes disso acontecer, está ouvindo? Eu te mato!”, ameaça Preciosa.