Pascoal e Preciosa subornam empresário para acabar com a loja 'Fuzuê'

Em "Fuzuê", Preciosa (Marina Ruy Barbosa) descobriu que Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) querem encontrar o tesouro da Dama de Ouro e está preocupada já que agora a dupla pode encontrar o objeto precioso antes dela. Com a ajuda de Pascoal (Juliano Cazarré), a herdeira tentará sabotar e fechar a loja de Nero (Edson Celulari) para tirar a família do empresário do caminho.

VEJA MAIS

A vilã chama o assessor de Heitor (Felipe Simas) no escritório e os dois falam sobre os laudos necessários para que a Fuzuê seja fechada. Para colocar o plano em ação, Pascoal encontra um empresário e oferece benefícios caso aceite fazer o que ele pede: falsificar os documentos.

“Para tudo se tem um preço. Quero saber é justamente quanto você quer por um laudo técnico que condene as estruturas da Fuzuê”, diz Pascoal.

Ao mesmo tempo, Nero, Cláudio (Douglas Silva) e Miguel tentam pensar em uma estratégia que salve o local dos planos malvados de Preciosa. “Vamos pedir o tombamento da Fuzuê! A loja é um patrimônio cultural e esse prédio tem um valor histórico!”, propõe Nero.