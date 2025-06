Tratamento de Preta Gil nos EUA deve durar mais dois meses; saiba detalhes

A cantora Preta Gil permanecerá nos Estados Unidos pelos próximos dois meses para continuar seu tratamento contra o câncer. A artista de 50 anos está hospedada em Nova York desde maio.

Para realizar o tratamento com medicação experimental, Preta precisa percorrer cerca de 400 quilômetros de Nova York até Washington, onde está localizado o centro médico especializado.

Durante a estadia nos EUA, Preta tem recebido visitas de familiares e amigos do meio artístico. Já estiveram com a cantora na capital nova-iorquina a madrasta Flora Gil, a irmã Bela Gil, a sobrinha Flor Gil, além de amigos como a atriz Claudia Raia, o ex-diretor da Globo, Boni, a apresentadora Sabrina Sato e a cantora Ivete Sangalo.

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Recentemente, no entanto, a doença voltou a se manifestar. Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal.

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença aqui no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.