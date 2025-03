Resumo BBB 25 (19/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A eliminação de Gracyanne Barbosa, no nono Paredão do BBB 25, causou muitas repercussões nos participantes restantes da casa mais vigiada do Brasil. A madrugada desta quarta-feira (19) foi agitada, com muitas movimentações de jogo e conversas sobre os próximos alvos a irem à berlinda.

VEJA MAIS:

Após a saída do reality, Gracyanne escolheu dona Delma para participar da dinâmica Pegar ou Guardar, na qual ela terá que escolher se fica com R$ 90 mil, ou deixa o valor acumular para o prêmio final. Caso ela opte por ficar com o dinheiro, a casa inteira ficará no Tá Com Nada, com exceção dela e de mais dois aliados.

Na madrugada, aliados incentivaram Delma a escolher os R$ 90 mil e deixar o resto da casa no Tá Com Nada.

"Dona Delma, que presente viu? Que presente a Gra deixou para a senhora! Fazer jus a esse presente!", disse Aline.

O discurso de eliminação de Tadeu Schmidt rendeu reflexões entre os brothers do Quarto Fantástico. Maike afirmou que identificou, na fala do apresentador, críticas ao jogo de Eva, a bailarina concordou: "O que eu vi foi isso: como se, no primeiro ato, eu tivesse com medo de saltar e, no segundo, que eu saltei”, comentou Eva.

A eliminação de Gracyanne mexeu com Diego Hypolito, desabafou durante uma conversa com Vitória Strada. Segundo o ginasta, apesar de gostar da musa fitness, ele ficou feliz com a saída dela.

"Quando alguém pega e fala sobre alguém que você ama muito. 'Ai, é planta, vai sair. Já coloca como uma verdade absoluta'. Isso me feriu muito. E eu não vou negar que eu achei a Gra muito nobre, mas queria que ela tivesse saído", confessou Hypolito.

Delma no Paredão

Na área externa da casa, membros do Quarto Fantástico discutiram sua próxima estratégia de jogo, que envolve colocar Delma no Paredão.

"Se o Guilherme ficou doido que a gente votou na Joselma, imagina se ela for para o Paredão pela gente?", indagou Eva. Em seguida Renata, sua principal aliada, afirmou que está disposta a colocar Delma no Paredão.

Novas Brigas

Os aliados Aline, Vitória e Guilherme conversaram sobre suas posturas de jogo e os acontecimentos da casa provocados pelas brigas. A atriz brincou que precisa arranjar uma ‘nova briga’, porque está sem motivos o suficiente. Guilherme deu seu ponto para a sister

"Mas, não é sobre criar uma briga". Eu jogo com o meu coração, com a minha razão, mas eu jogo também com o que eu acho que o público gostaria de ver [...] Eu estou jogando com o público também", concluiu o pernambucano.