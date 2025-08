Andressa Urach detalha encontro íntimo com Léo Santana e choca web: 'mexeu com meu útero'

A influenciadora Andressa Urach voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta semana, após fazer revelações durante uma entrevista ao programa "Superpop", apresentado por Luciana Gimenez, na RedeTV!. Ela comentou sobre envolvimentos com celebridades e detalhou um suposto encontro íntimo que teve com o cantor Léo Santana.

Durante a entrevista, Andressa revelou que o episódio aconteceu há mais de dez anos, quando ambos estavam solteiros, e que, após o encontro, precisou até tomar um medicamento para dor.

“Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Aquele ali mexeu com meu útero”, disse, em tom descontraído.

A apresentadora Luciana Gimenez reagiu com surpresa e riu ao comentar: “Ele é grandão, né?”. Andressa respondeu: “Em todos os sentidos. Olha, eu admiro a esposa dele, maravilhosa. Essa aguenta mesmo”, brincou.

Ainda no bate-papo, Urach relembrou outros relacionamentos com celebridades. Entre os nomes citados, Cristiano Ronaldo foi apontado como seu “favorito” nos encontros: “Nota 11! Em todos os sentidos, o melhor do mundo.”

A modelo também mencionou o ator Cauã Reymond, a quem descreveu como “gostoso, delicioso e maravilhoso”.