Amazônia Live – Hoje e Sempre: nova data do último lote de ingressos é anunciada para show em Belém

Nesta quinta-feira (7), a partir das 12h, ingressos para Grande Encontro Por Um Mundo Melhor serão disponibilizados novamente. O evento, que acontece no dia 20 de setembro, terá como atrações Ivete Sangalo, Viviane Batidão e a festa Lambateria Baile Show convida Lia Sophia.

O primeiro lote se esgotou em apenas três horas. Devido essa grande demanda, a organização ampliará a operação e vai ocupar, além do gramado, as arquibancadas do Mangueirão.

Por conta disso, esse segundo e último lote de ingressos estará disponível para resgate a partir da próxima quinta-feira (7), às 12h, por meio do site: ingressos.amazonialive.com.br.

O Grande Encontro Por Um Mundo Melhor tem como objetivo chamar atenção para a necessidade de manter a floresta em pé, por meio da proteção de seus povos originários, contribuindo para o desafio global de reduzir as emissões de carbono.

O evento é promovido pelo Rock in Rio e The Town por meio do Amazônia Live – Hoje e Sempre, que tem patrocínio principal da Vale.

“Estamos muito felizes com a enorme procura por ingressos e pela forma como a população do Pará abraçou o Amazônia Live. Quando vimos que o primeiro lote de ingressos acabou tão rapidamente, entendemos que seria necessário ampliar essa operação e abrir também as arquibancadas do Mangueirão. Nos alegra muito saber que teremos um estádio cheio de pessoas reunidas em prol de um só propósito: proteger a floresta. Nossa convocação vai ecoar por Belém e reverberar por todo Brasil, chamando atenção de todos para essa causa”, diz Ana Deccache, Diretora de Marketing da Rock World, empresa que criou e organiza o The Town e o Rock in Rio e produz o Lollapalooza Brasil.

COMO RESGATAR O INGRESSO

Os ingressos para o Amazônia Live – Hoje e Sempre não estão sendo vendidos, eles serão gratuitos e exclusivos para moradores do Pará. Para resgatá-los, será necessário participar de uma experiência interativa disponível no site ingressos.amazonialive.com.br.

O resgate está sujeito à disponibilidade.

No dia 20 de setembro, os portões do Mangueirão se abrem às 16h30 para receber o público e os shows começam às 18h30. Para entrar no estádio, será obrigatória a apresentação dos ingressos digitais no aplicativo Quentro, acompanhados de um documento de identificação com foto. O último acesso ao avento será às 22h45.

Vale lembrar que, a classificação etária do Grande Encontro Por Um Mundo Melhor é 18 anos. Maiores de 12 anos podem acessar o Mangueirão acompanhados dos pais ou responsáveis com um termo autenticado em cartório. Crianças entre 0 e 12 anos somente serão liberadas quando estiverem com um dos pais.