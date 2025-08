Com nova troca de corpos, ‘Se Eu Fosse Você 3’ ganha sequência após 15 anos

A comédia brasileira “Se Eu Fosse Você” ganhará uma nova sequência com o retorno dos protagonistas Tony Ramos e Glória Pires aos papéis de Cláudio e Helena. A continuação do longa começou a ser gravada no último domingo (03/08), no Rio de Janeiro, e é dirigida por Anita Barbosa, com supervisão artística de Daniel Filho, responsável pelos dois primeiros filmes da franquia lançados em 2006 e 2009. A data de estreia ainda não foi anunciada.

Duas décadas após a última troca de corpos entre o casal, a trama mostra Cláudio e Helena vivendo uma nova fase, agora com a filha Bia, interpretada por Cleo Pires, já adulta e casada com Aquiles, papel de Rafael Infante. O enredo gira em torno de uma nova inversão corporal, que promete desafiar novamente a dinâmica da família.

Segundo a sinopse, um raio atinge a família pela terceira vez, trazendo à tona a necessidade de empatia e de literalmente se colocar no lugar do outro.

Além dos protagonistas, o elenco reúne nomes como Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos, representando uma nova geração que promete trazer frescor à narrativa.