Carlinhos Maia fala sobre 'rumores' de romance com influenciadora digital: ‘Como é que vira hétero?

O influenciador Carlinhos Maia usou seu perfil nas redes sociais, no último final de semana, para se pronunciar sobre rumores envolvendo sua vida pessoal após o fim do casamento com Lucas Guimarães. Nos Stories do Instagram, Carlinhos negou que esteja vivendo um novo relacionamento com a influencer Duda Luvisneck, que chegou a ser apontada como pivô da separação.

“Gente, parem de atacar a Duda, de verdade! Ela é uma amiga que estou gostando muito de conhecer”, afirmou o influenciador. “Ela é muito massa e está aqui em São Paulo a trabalho. Vocês estão com uma brisa na cabeça de vocês”, complementou.

Em outra parte do vídeo, Carlinhos falou sobre as críticas que recebeu pós o fim do relacionamento com Lucas. “Estou rindo de algumas coisas, e outras estou ficando confuso, porque: ‘Ah, o Carlinhos virou hétero’. Como é que vira hétero depois de 15 anos casado com homem? Não tem lógica!”, declarou.

O influenciador também afirmou que continuará compartilhando momentos da sua rotina com bom humor: “Vou continuar brincando, me divertindo, zoando”.

Ainda durante a série de vídeos, Carlinhos esclareceu informações sobre a divisão de bens após a separação. Segundo ele, o casamento foi realizado sob o regime de separação total de bens, o que significa que cada um mantém a propriedade dos bens que possui. Ele também contou que Lucas está em busca de um novo imóvel em São Paulo e que os dois mantêm uma relação respeitosa mesmo após o término. “A gente não terminou inimigos. De verdade. A gente não brigou, foi uma conversa de muitos meses”, explicou.