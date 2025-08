Reylane Silva é a Garota Amazônia desta segunda-feira, 03

Reylane Silva, 29 anos, empresária e digital influencer, estampa as páginas do jornal Amazônia desta segunda-feira, 3. Além disso, o ensaio fotográfico feito na praia do Atalaia, em Salinópolis, também está disponível no portal O Liberal.

A loira é a Garota Amazônia, título que valoriza a diversidade e a beleza da mulher paraense. No ensaio, Reylane exibiu seu corpo definido e sua sensualidade no balneário paraense, um dos mais visitados durante o mês de julho.

Após a intensidade do verão paraense — o período mais quente do Estado —, Reylane se prepara para retomar sua rotina. “Agora estou voltando aos treinos e aos cuidados com o corpo, curtindo esses últimos dias do nosso verão amazônico, aproveitando tudo às margens da Grande Belém”, pontua a influenciadora.

Trabalhando com a internet, a jovem, que soma mais de 18 mil seguidores apenas em seu perfil no Instagram, pretende focar ainda mais nessa carreira online. “Quero continuar investindo em meus trabalhos com a internet e focar na rotina de treinos”, explica.

Reylane Silva é a Garota Amazônia (Fotos: Ivan Duarte) Reylane Silva é a Garota Amazônia (Foto: Ivan Duarte) Reylane Silva é a Garota Amazônia (Foto: Ivan Duarte) Reylane Silva é a Garota Amazônia (Foto: Ivan Duarte) Reylane Silva é a Garota Amazônia (Foto: Ivan Duarte) Reylane Silva é a Garota Amazônia (Foto: Ivan Duarte) Reylane Silva é a Garota Amazônia (Foto: Ivan Duarte)

Com um corpo escultural, definido por músculos, Reylane Silva não pretende abrir mão dos treinos físicos neste segundo semestre. Por conta desse foco, ela vai investir ainda mais em “treinos, procedimentos estéticos como massagens e cuidados com a pele”, como antecipou.

Mesmo que o verão de 2025 tenha chegado ao fim, Reylane não quer perder o foco, já que acredita que uma rotina correta proporciona bons resultados. “Para chegar bem no próximo verão, é importante focar na alimentação e na constância dos treinos. Esses são os elementos para não perder o foco e manter o shape”, finaliza a influenciadora.