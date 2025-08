Brennda Thais é a última ‘Garota Verão’ de 2025

O projeto "Garota Verão", realizado pelo Grupo Liberal, levou a empresária paraense Brennda Thais, de 30 anos, para um ensaio especial nas areias da praia do Atalaia, em Salinas – um dos destinos mais procurados durante o verão amazônico. Com carisma, autoestima elevada e uma rotina de cuidados que inspira, Brennda mostrou que a beleza vai muito além da estética e está diretamente ligada ao bem-estar físico e emocional.

Amor pela praia e momentos em boa companhia

A escolha da praia como cenário não foi por acaso. Natural de Belém, a empresária revelou sua paixão por ambientes litorâneos, principalmente quando está cercada por amigos e familiares.

“Amo estar na praia, sinto que recarrego minhas energias. Gosto de sair da rotina, mudar o ambiente, e o verão é a época ideal para isso. Me faz muito bem estar ao ar livre, com sol, vento no rosto e boas companhias”, contou.

Brennda Thais

VEJA MAIS

O segredo da "Garota Verão": close de biquíni sem molhar o cabelo

Apesar do amor pela praia, Brennda fez uma revelação curiosa sobre seus hábitos durante as férias:

“Com certeza, meu destino preferido é a praia. Não vou dizer que Salinas é minha escolha certa todo verão, mas sempre tento passar pelo menos um final de semana aqui. Só que tem um segredo: eu não molho meu cabelo na água do mar. Curto ali na beirinha, sem mergulhar. Venho mais para dar close de biquíni e mostrar os lookinhos novos”, brincou a última Garota Verão de 2025.

Preparação antecipada: dieta, treino e equilíbrio mental

Para Brennda, o verão é uma época tão esperada que a preparação começa meses antes.

“Este ano, investi bastante na minha alimentação. Fiz dieta e perdi 5 quilos em junho para chegar magrinha no verão. Minha relação com essa estação é de puro amor. Sempre tento aproveitar ao máximo com minhas filhas e amigos. Por isso, me preparo com antecedência, tanto na alimentação quanto nos treinos. Assim, quando chego à praia, minha expectativa está lá em cima”, disse.

Além da dedicação ao corpo, ela reforça que a saúde mental também é prioridade.

“Faço academia regularmente e me alimento de forma saudável, mas às vezes dou uma escapada na dieta – sou louca por doce!”, admitiu, rindo.

Nos dias de descanso, busca momentos de silêncio e práticas que aliviam o estresse:

“O verão é um momento de pausa, de reconexão comigo mesma. Leio, ouço música, tomo banho de sol… Tudo isso me ajuda a manter a calma e a clareza, mesmo na correria do dia a dia”, completou.

Com estilo marcante e autenticidade, Brennda Thais prova que a essência da Garota Verão está em viver com intensidade, cuidar de si e valorizar o que realmente importa: saúde, felicidade e boas companhias.